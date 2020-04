Do Diário do Grande ABC



20/04/2020 | 09:45



Policiais do 6º Baep (Batalhão da Polícia Militar) prenderam ontem um homem por tráfico de drogas , na Vila São José, em São Bernardo. Ele também tinha porte ilegal de arma de fogo.

Segundo boletim de ocorrência, quando o traficante avistou os policiais tentou fugir a pé. Foi alcançado alguns metros à frente e detido. Estava com uma sacola com certa quantidade de drogas, dinheiro e um revólver calibre 38, com quatro munições intactas. Ele foi encaminhado para o 1ºDP da cidade, onde ficou preso.