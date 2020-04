Pesquisa aponta os países mais felizes do mundo; Brasil é o 32°

Luchelle Furtado

Do Rota de Férias



20/04/2020 | 09:18



Finlândia, Dinamarca, Suíça, Islândia e Noruega são, nessa ordem, os países mais felizes do mundo. O Brasil aparece na 32ª colocação. Os dados são do Relatório Anual da Felicidade Mundial 2020, publicado recentemente pela Rede de Soluções de Desenvolvimento Sustentável para as Nações Unidas.

O estudo, que é realizado anualmente desde 2012, leva em consideração a Pesquisa Mundial Gallup e outros fatores, como expectativa de vida, generosidade, apoio social e liberdade. Ao todo, 156 países são analisados.

Países mais felizes do mundo

Confira, no álbum, o ranking com os 50 países mais felizes do mundo.