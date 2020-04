Yasmin Brunet estaria com ciúmes de tattoo que Gabriel Medina tem com Bruna Griphao

20/04/2020 | 09:10



Se o namoro ainda não foi oficialmente assumido, não dá mais para negar que Yasmin Brunet e Gabriel Medina estão mais do que próximos. Prova disso é que os dois estão passando a quarentena por conta do novo coronavírus juntinhos na casa do surfista, no litoral paulista, e não escondem mais o carinho que um sente pelo outro.

E no último fim de semana mais uma prova de que eles realmente estão no maior chamego foi postada nas redes sociais. Brunet compartilhou uma imagem nos stories marcando Medina junto com um emoji de coração. E ela ainda combinou um look tie dye com o surfista e mostrou que os dois combinam até no visual. Além disso, eles chamaram a atenção por estarem abraçados e deitados juntinhos. Fofos, né?

No entanto, mesmo com todo o clima de romance, parece que algo não vai tão bem assim entre os dois. Isso segundo a colunista Fábia Oliveira, que relatou nesta segunda-feira, dia 20, que uma tatuagem de Gabriel Medina pode estar sendo motivo de briga entre os dois.

Segundo a jornalista do jorna O Dia, quando ele supostamente namorava Bruna Griphao, já que os dois nunca assumiram o namoro publicamente, eles fizeram o mesmo desenho durante uma viagem: escreveram Zu (apelido que eles se chamavam) na perna ao lado de um coração. Diante disso, Yasmin quer que Medina apague o desenho, mas ele se recusa.

No entanto, mesmo com essa pedra no sapato dos dois, amigos próximos ao esportista dizem que ele está apaixonadíssimo pela modelo.