São Paulo soma 1.015 que não resistiram ao novo vírus

Miriam Gimenes

Do Diário do Grande ABC



20/04/2020 | 09:07



São Paulo ultrapassou a barreira de 1.000 vítimas fatais causadas pela Covid-19. Ontem, foram registradas 1.015 mortes no Estado e 14.267 pessoas infectadas, um aumento de 24 óbitos e 373 infectados em relação ao contabilizado no sábado. No Grande ABC, o número de infectados chegou a 909 e, de mortos, a 62 – Ribeirão Pires registrou a primeira morte desde o início da pandemia do novo coronavírus.

Santo André lidera o número de infectados (263), seguida por São Bernardo (231), São Caetano (185), Diadema (117), Mauá (67), Ribeirão Pires (34) e Rio Grande da Serra (12). Três cidades não atualizaram os dados durante o fim de semana: São Bernardo, Mauá e Rio Grande da Serra. Diadema só não atualizou ontem.

Em live, o prefeito de Santo André, Paulo Serra, reforçou a importância do isolamento, que impediu, segundo ele, a explosão de casos na cidade. Ele disse que na quarta-feira dará novas determinações à cidade. “Amanhã (hoje) estarei em reunião o dia todo, com técnicos de todos os setores, para ver os planos para a cidade na próxima fase da pandemia. Elas serão discutidas quarta-feira em live com vocês (população)”, prometeu.

O Consórcio Intermunicipal do Grande ABC realiza hoje, a partir das 10h, assembleia geral extraordinária, promovida por meio de videoconferência, na qual os prefeitos vão tratar de iniciativas conjuntas dos municípios em relação à pandemia do novo coronavírus.



NACIONAL

O Brasil registrou 115 mortes causadas pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas. De acordo com balanço divulgado pelo Ministério da Saúde, ontem, o número de óbitos por Covid-19 passou de 2.347 para 2.462.

De sábado para ontem, foram registrados 2.055 novos infectados com a doença. No total, o Ministério da Saúde contabiliza 38.654 pessoas com resultado positivo para o novo coronavírus até o momento. A taxa de letalidade continua em 6,4%, a mesma de anteontem.

A região mais afetada pelo novo coronavírus é o Sudeste, com 55,1% dos casos, seguida pelo Nordeste (24,1%), Norte (9,5%), Sul (7,3%) e Centro-Oeste (4%) .