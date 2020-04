Estava com intercâmbio marcado? Saiba como proceder

Redação

O mercado de turismo é um dos mais afetados pelo novo coronavírus. 85% das viagens foram desmarcadas neste mês, de acordo com dados divulgados pela Associação Brasileira de Agências de Viagens (Abav Nacional).

De acordo com Bruno Jesus, sócio-fundador da The Six International Studies , agência de intercâmbio com o foco no Canadá , com a crise gerada pela pandemia, muitas pessoas tiveram suas viagens e intercâmbios cancelados – o que gerou transtornos emocionais e financeiros. O especialista explica que, por enquanto, as fronteiras canadenses estão abertas apenas para quem é cidadão ou residente permanente no país.

“As escolas de inglês suspenderam temporariamente as aulas presenciais. Agora, todas são online. Por isso, é preciso ver como está a situação no país em que o intercâmbio foi marcado, se as fronteiras estão abertas, bem como o funcionamento das escolas e dos cursos de inglês. Além disso, se você for com o intuito de trabalhar, é necessário ver se esse é o momento certo, já que grande parte dos comércios estão fechados ou reduzidos ao máximo”, complementa.

Intercâmbio em tempos de quarentena: perguntas e respostas

Posso remarcar minha viagem?

As agências de intercâmbio estão mais flexíveis para remarcar a viagem. “O ideal é entrar em contato com a empresa que você fechou o intercâmbio, com a escola e com a companhia aérea para tentar remanejar essa viagem. Nesse momento, é necessário conversar e ver a melhor solução. Muitas agências não estão cobrando esse adiamento, como é nosso caso. Começamos a adiar as viagens de março, abril e maio. Para as que estão planejadas a partir de junho, vamos esperar chegar mais perto para ver a melhor a solução”, destaca o especialista.

Posso cancelar e receber meu dinheiro de volta?

Normalmente, quando você consegue comprovar que o cancelamento aconteceu por motivo de força maior e falta menos de sete dias para a viagem, a companhia aérea pode descontar de 5% a 20% do valor. No caso do seu pacote de intercâmbio, é necessário verificar todas as informações que estão no contrato e se atentar às práticas de cancelamentos e multas que as escolas utilizam. Quem já comprou passeios ou ingressos para shows pode ficar tranquilo. As empresas responsáveis estão trabalhando para ressarcir esse valor.

Como fica minha passagem aérea?