Sem surpresa! Ivy é a nova eliminada do BBB20; Manu, Mari e Babu vão para o paredão

20/04/2020 | 00:10



Faltam oito dias para a conhecermos o vencedor da edição 2020 do BBB.

Este domingo, dia 19, foi marcado por uma eliminação, uma prova do líder e uma nova formação de paredão.

Entre Ivy, Thelma e Rafa, que foram para a berlinda na última sexta-feira, dia 17, sobrou para a Ivy, que saiu com 74,17% dos votos, com a rejeição até de Luke Skywalker. Thelma ficou em segundo lugar.

Conforme Tiago Leifert apontou, a mineira deixou a casa em seu melhor momento, quando finalmente começou a agradar e ser compreendida pelo público.

Na manhã do mesmo dia, Ivy comentou com Mari que não era para a youtuber ficar triste se fosse ela quem saísse. Mari acabou chorando bastante, mas foi consolada pelas outras meninas.

Agora, restam apenas cinco participantes na disputa.

A prova do líder consistiu em um jogo de sorte, com sorteios que dependendo da cor da bola que era retirada de uma urna, ele permaneceria ou era eliminado do jogo, até restar um. A competição foi acirrada entre Thelma e Rafa, mas a influencer acabou levando a melhor.

Logo, começou a votação para um novo paredão. Rafa indicou a Mari, que automaticamente foi para a berlinda.

Pelo número de votos da casa, a escolhida foi Manu Gavassi, que teve direito a escolher a terceira pessoa, e optou por Babu.

Na próxima terça-feira, dia 21, saberemos o resultado do 16º paredão.