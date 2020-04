Witzel descarta volta de treinos e jogos no Rio: 'Pandemia ainda é grave'

19/04/2020 | 22:51



O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, descartou neste domingo a retomada do futebol, seja com treinos ou jogos oficiais, durante o período em que vigorar a determinação de isolamento social no Estado. A quarentena no estado fluminense foi prorrogada recentemente até 30 de abril.

"A pandemia ainda é grave e considero que neste momento não é adequado para a saúde e a segurança dos atletas ou de todos aqueles envolvidos nos jogos e treinamentos", disse, por meio de nota, Witzel, que na última semana anunciou ter contraído o coronavírus.

O Campeonato Carioca foi paralisado em 16 de março em função da pandemia da covid-19. Com o intuito de retomá-lo, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro e os clubes formaram na última semana uma comissão médica para preparar um protocolo, denominado "Jogo Seguro", que seria repassado às autoridades públicas para obter o aval que liberaria a continuidade da competição.

Até por isso, na última terça-feira, enquanto 37 dos 40 clubes das séries A e B do Campeonato Brasileiro deram mais dez dias de férias aos elencos, até o fim de abril, Vasco, Botafogo e Flamengo não tomaram a medida de imediato, à espera de uma definição mais clara sobre o Estadual - posteriormente, porém, também ampliaram o período de recesso aos jogadores.