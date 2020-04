São Bernardo anuncia entrega de cartão-merenda para 82 mil alunos de escolas municipais

Marcela Ibelli

Do Diário do Grande ABC



19/04/2020 | 20:11



Orlando Morando (PSDB) anunciou nas redes sociais que a Prefeitura de São Bernardo vai conceder cartão-merenda para todos os 82 mil alunos que estudam nas Emebs (Escola Municipal de Educação Básica) e creches conveniadas da cidade. Segundo ele, serão creditados R$ 85 por mês para cada estudante até o fim da pandemia. A retirada dos cartões será de sexta-feira (24) até o dia 30. Os responsáveis serão chamados nas escolas onde estudam as crianças e vão assinar um documento quando pegarem o cartão.

“São valores de recurso público que eram gastos na confecção das merendas. Como as escolas estão fechadas, serão repassados para o cartão. O uso é exclusivamente para comprar comida”, disse Morando, que explicou o motivo de ser dinheiro e não cesta básica pronta. “Para dar a oportunidade de as mães comprarem o alimento. Elas sabem do que a família precisa. Além disso, vai fomentar o comércio próximo. É difícil algum estabelecimento não aceitar.” Ele lembrou que quem tentar vender ou comprar o cartão estará cometendo crime.

Nas redes sociais, o prefeito também disse que a partir desta segunda-feira (20), transportadores escolares e auxiliares de limpeza cadastrados terão direito de retirar cestas básicas. “Já demos alimentação para o pessoal da limpeza, merendeiras, ambulantes e taxistas. Volto a reforçar que de fome o são-bernardense não vai morrer”, contou Morando, que registrou preocupação com a demanda por leitos e UTIs no município por conta do novo coronavírus. “Hoje temos livres apenas uma vaga na enfermaria e outra na UTI (das 100 disponíveis) no Hospital das Clínicas. Medidas serão tomadas amanhã, antes de inaugurar o Hospital Anchieta e o de Urgências, mas se não tivéssemos feito a quarentena, alguém consegue imaginar como estaria a situação de São Bernardo hoje?”.