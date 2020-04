19/04/2020 | 19:55



Após participar de um ato que pedia o fechamento do Congresso Nacional, neste domingo, o presidente Jair Bolsonaro reuniu ministros da ala militar no Palácio da Alvorada, no início da noite. Bolsonaro recebeu o ministro da Defesa, Fernando Azevedo, do Gabinete de Segurança institucional (GSI), Augusto Heleno, e da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos. Ao sair, Augusto Heleno foi questionado sobre o assunto do encontro por jornalistas e respondeu que eles falaram sobre futebol.