'Presidente atravessou o Rubicão; sorte da democracia está lançada', diz OAB

19/04/2020 | 19:51



A participação do presidente Jair Bolsonaro em manifestações pelo fechamento do Congresso Nacional na tarde deste domingo, 19, também foi criticada pelo presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Felipe Santa Cruz, em sua conta oficial no Twitter. "O presidente da República atravessou o Rubicão. A sorte da democracia brasileira está lançada", publicou.

A expressão "atravessar o Rubicão" remete à decisão do general Júlio César, no ano 49 a.C., de afrontar o Senado romano e cruzar com tropas o Rio Rubicão, na Itália, o que era vedado pela lei da época.

"Hora dos democratas se unirem, superando dificuldades e divergências, em nome do bem maior chamado LIBERDADE", seguiu o presidente da OAB, na rede social.

O presidente Jair Bolsonaro e Felipe Santa Cruz já trocaram várias críticas públicas. Em julho de 2019, Bolsonaro disse que poderia "contar a verdade" sobre como o pai de Felipe Santa Cruz, Fernando Santa Cruz, desapareceu durante a ditadura militar.