Namorado de Mari Gonzalez pede a mão da sister para os sogros e prepara surpresa

19/04/2020 | 19:10



Altar à vista! Mari Gonzalez nem imagina, mas quando ela deixar a casa do BBB20, terá uma grande surpresa.

Jonas Sulzbach demonstrou que é completamente apaixonado pela youtuber e gravou uma live no último sábado, dia 19, pedindo a permissão de seus sogros, Sônia e Alfredo, para casar com a moça.

Quero que vocês saibam que a Mariana mudou minha vida para melhor, ela me fez crescer, amadurecer muito, disse o influenciador fitness.

Depois acrescentou:

Eu quero fazê-la muito feliz para o resto da sua vida. Vocês me permitem me casar com ela?

O pai da morena consentiu:

Você nasceu para conviver com a Mariana.

Não falta muito para o casal se juntar, já que a competição acaba em uma semana. E quando isso acontecer, Jonas vai fazer de tudo para que o reencontro seja especial, mesmo durante a quarentena.

Para a coluna de Patricia Kogut, o ex-BBB confessou:

- Será algo para nós dois, bem especial, na nossa casa. Até porque neste momento não tem como viajar, fazer muita coisa. Vai ser muito romântico. E, mais para frente, quando tudo isso passar, vamos fazer uma farra com os amigos.

Sobre os comentários de que a baiana tenha ganhado quase dez quilos enquanto estava no programa, o rapaz comentou:

- Devem ter errado em algum momento. No peso inicial ou no final. Acho que foram uns quatro ou cinco quilos. Ela está de boa com isso, não está neurótica. Está se permitindo, tem treinado. Lá é complicado manter uma alimentação saudável como aqui fora.

E aproveitou para elogiar a nova forma da amada:

- Mari é tão linda que fica linda magrinha ou mais pesada. Estou achando mais gata e mais gostosa assim do que quando entrou.