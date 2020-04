19/04/2020 | 17:48



O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso disse em sua conta no Twitter que é "lamentável que o presidente adira a manifestações antidemocráticas". A crítica é relacionada à participação de Jair Bolsonaro (sem partido) em manifestação contra o Congresso em Brasília, na tarde deste domingo.

"O momento é de união ao redor da Constituição contra toda ameaça à democracia. Ideal que deve unir civis e militares; ricos e pobres. Juntos pela liberdade e pelo Brasil", disse FHC.

Jair Bolsonaro discursou no protesto que ocorria em frente ao quartel-general do Exército e que contava com ataques ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e pedidos de intervenção militar.