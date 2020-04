19/04/2020 | 17:40



O ilustrador e animador Gene Deitch, vencedor de um Oscar, morreu aos 95 anos. Segundo informações de seu editor, Petr Himmel, Deitch morreu inesperadamente durante a noite de quinta para sexta-feira, 17, em seu apartamento em Praga.

Nascido em Chicago, no Estados Unidos, Deitch vivia na capital da República Checa desde 1959. Ele ilustrou alguns episódios dos clássicos desenhos da dupla "Tom e Jerry" e também do marinheiro Popeye, isso no início dos anos 1960.

Também produtor e diretor, é dele a direção do desenho Munro, vencedor do Oscar em 1961, de melhor curta-metragem de animação.