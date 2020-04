Álvaro Dias: atitude de Bolsonaro (com manifestantes) foi grave

19/04/2020 | 17:25



O senador Álvaro Dias (PR), líder do Podemos no Senado, criticou em entrevista ao Estadão/Broadcast as manifestações deste domingo contra o Congresso. "Fica difícil aceitar essa transferência de responsabilidade para o Congresso do fracasso do governo federal", diz.

Ele ainda classificou como grave a presença do presidente da República nessas manifestações. "A atitude de Bolsonaro hoje (com manifestantes) foi grave. É um estímulo à desobediência". Para ele, o presidente age como se estivesse em um "parque de diversões".

No início desta tarde, Jair Bolsonaro (sem partido) discursou em uma manifestação em frente ao quartel-general do Exército, em Brasília. O protesto contava com ataques ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e pedidos de intervenção militar.