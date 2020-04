Do Diário do Grande ABC



19/04/2020



Um homem de 46 anos foi encontrado morto ontem à noite próximo a um campo de futebol, no Centro de Mauá. Geraldo Rodrigues de Carvalho,que era pedreiro e nasceu na Bahia, tinha perfurações de faca no abdômen.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima, cujo corpo estava entre as esquinas da rua Rio de Janeiro e rua Maceió, vivia embriagado e sempre arrumava confusão no local, principalmente nos bares do bairro. Ele era morador do Jardim Ipê. Não foi encontrada nenhuma testemunha do caso.