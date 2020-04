Cacilda Becker, uma placa há 50 anos

Ademir Medici



Falecida em 14 de junho de 1969, Cacilda Becker teve seu nome dado ao teatro em 14 de agosto daquele ano (decreto número 2070), mas faltava a placa, descerrada na gestão do prefeito Aldino Pinotti. Quarenta e seis anos depois, uma nova homenagem: o lançamento do livro Cacilda Becker, Vida no Palco (São Paulo: Paulus, 2016), do escritor Manuel Filho. Menino, Manuel sonhava em pisar o palco do Teatro Cacilda Becker, o que já fez várias vezes, inclusive para lançar o livro de Cacilda Becker.

A ESTRELA E UMA HOMENAGEM. Cacilda Becker na década de 1950; e a noite em que São Bernardo inaugurou placa no teatro do Paço Municipal: presença da mãe, irmã e autoridades do governo Aldino Pinotti (prefeito) e Geraldo Faria Rodrigues (vice-prefeito), entre os quais Murilo Flaquer, Paulo Ferreira, Sergio Balottim e Tarciso Barbosa.

ETIANOS

Renato Menghini Souza

Mecânica

Comecei a trabalhar aos 14 anos. Quando entrei na ETI, fui obrigado a deixar meu emprego para estudar em tempo integral. Cursei o 1º ano na Lauro Gomes por duas vezes; quando passei para o 2º ano, resolvi voltar ao trabalho e fui estudar à noite em outro colégio. Cursei educação física na Fefisa, em Santo André – na época, eu trabalhava na Folha de S. Paulo, no departamento de publicidade. Naquele tempo, comecei a me envolver com a área cultural e descobri a minha verdadeira vocação: o antiquário. Minha especialização é na área de relojoaria e joalheria. Nota – Renato não se formou na ETI. Hoje mora em Holambra, Interior de São Paulo, mas sempre participa das atividades da turma de 1984.

Diário há meio século...

Domingo, 19 de abril de 1970; ano 12; edição 1214

Santo André – O prefeito e o clube: Acylino Bellisomi, em defesa do prefeito Newton Brandão, no caso da extinção do Santo André FC.

Variedades – Conselho Municipal de Cultura de Santo André analisava e recomendava o anteprojeto de um festival nacional de teatro da cidade, autoria de José Armando Pereira da Silva, Lúcia Vezzá e Antonio Chiarelli.

Feminina – No Mundo de Eva, de Ana Regina: mulheres jornalistas estão ocupando cada vez mais as redações dos jornais.

Em 20 de abril de...

1930 – Eleita a nova diretoria da Sociedade Recreativa Flor da Serra, de Paranapiacaba. Na presidência, Ricardo Gonzales.

1960 – Do programa inaugural de Brasília: dia 21 de abril, instalação da Arquidiocese e dos três poderes.

O primeiro ato oficial de JK na Novacap será assinado com uma caneta de ouro que apresentava uma incrustação de esmeralda, símbolo das bandeiras e da sua condição de médico.

1980 – Suspenso show de música popular marcado para este dia no Estádio de Vila Euclides, em São Bernardo. Artistas como Chico Buarque viriam cantar, sem cachê, em colaboração com o Fundo de Greve dos Metalúrgicos.

