'Bateria' de membro do Rolling Stones chama atenção durante live

19/04/2020 | 16:00



Charlie Watts, baterista do Rolling Stones, chamou atenção durante a apresentação da banda durante a live do One World Together At Home, exibida no sábado, 18, por não aparecer com sua bateria para "tocar" a música You Can't Always Get What You Want.

Seus colegas Mick Jagger e Keith Richards apareceram tocando violão. Na sequência, Ron Wood com sua guitarra. Por fim, Watts entrou em cena direto de sua casa, mas um detalhe chamou atenção: ele não estava tocando uma bateria.

No lugar do instrumento, estavam algumas malas e até o braço de um sofá.

O assunto chamou a atenção de vários internautas nas redes sociais, que fizeram brincadeiras sobre o caso. Uma internauta, no Twitter, mencionou "Alguém avisa que o baterista do Stones tá batendo na poltrona". Já outra disse: "Uma das coisas mais fofas q eu vi na minha quarentena foi o baterista do Rolling Stones tocando bateria sem bateria", entre outras reações.