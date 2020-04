SP deve iniciar testagem em massa para Covid-19 em 15 de maio, diz Rodrigo Garcia

19/04/2020 | 14:48



O vice-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, disse há pouco em entrevista à GloboNews, que o Estado deverá iniciar em 15 de maio a testagem em massa da população para coronavírus.

Ele disse que 1,3 milhão de testes já foram feitos e que mais 575 mil testes de um total de 1 milhão comprados da Coreia do Sul já chegaram a São Paulo. No entanto, de acordo com Garcia, São Paulo optou primeiro por testar os pacientes internados na rede hospitalar pública, os profissionais da saúde e os agentes de segurança. Só depois que os testes passarão a ser feitos na população para que sejam identificadas as pessoas que já foram infectadas pelo vírus e que estão imunizadas.

"Sabendo quem está imunizado, a gente poderá ir liberando estas pessoas do isolamento", disse o vice-governador. Ele explicou ainda que quando o governo fala em fazer testes em massa não quer dizer que toda a população será testada. Será uma testagem por amostragem, como fazem os institutos de pesquisas. Garcia afirmou que há 8 mil testes feitos aguardando resultados.