Justiça proíbe carreata neste domingo contra a quarentena em São Caetano

Do Diário do Grande ABC



19/04/2020 | 13:35



O juiz Antonio Carlos Pontes de Souza, da 3º Circunscrição Judiciária de Santo André, acatou pedido de liminar da Prefeitura de São Caetano e proibiu carreata marcada para este domingo na cidade organizada por grupos contrários ao isolamento físico e opositores ao prefeito José Auricchio Júnior (PSDB).

A manifestação, com início marcado para as 14h, na Avenida Goiás, 600, seria em prol da abertura do comércio na cidade, fechado em razão de decreto estadual, assinado pelo governador do Estado, João Doria, e com validade para os 645 municípios paulistas. A ação é tentativa do governo de conter a proliferação do novo coronavírus, causador da Covid-19.

A determinação em São Caetano trata-se de “ação cautelar, com pedido de tutela de urgência antecipada ajuizada pelo município”. A alegação da Prefeitura é a de que o ato infringe o disposto no decreto municipal número 11.522/2020, que determinou ''''situação de emergência'''' e, em seguida ''''calamidade pública'''' provocada pela pandemia.

Para evitar prejuízo à ''''incolumidade pública'''' (segurança), a movimentação, se houver, terá intervenção da Polícia Militar, Delegacia de Polícia Civil de São Caetano e GCM (Guarda Civil Municipal). A multa pelo descumprimento da determinação é de R$ 100 mil para cada um dos organizadores e de R$ 5.000 a cada um dos participantes



“A Municipalidade fica obrigada a informar, de forma clara e sem riscos à população da região existência desta ordem judicial e do seu fundamento e orientados a se dispersarem pacificamente, ficando autorizada a gravação de imagens, notadamente das placas dos veículos, para a identificação e responsabilização de eventuais infratores. Intime-se com urgência”, informa a nota emitida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo comarca de Santo André.



Já a Prefeitura são-caetanense disse, também em nota, que respeita o “movimento democrático e as mobilizações sociais, mas não corrobora com atos que possam colocar em risco a saúde pública. O momento exige prudência, cautela e, acima de tudo, respeito à vida humana”.