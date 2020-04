Ator da Broadway tem a perna amputada após complicações por coronavírus

19/04/2020 | 13:10



O ator da Broadway, Nick Cordero, de 41 anos de idade, teve sua perna direita amputada ao sofrer complicações do coronavírus. No Instagram, a esposa do artista, Amanda Kloots, publicou um relato sobre o estado de saúde dele, que está há cerca de 17 dias internado em um hospital dos Estados Unidos.

Segundo ela, o ator teve problemas com coágulos sanguíneos na perna direita. Ele está sedado e em estado crítico depois de receber um tratamento anticoagulante e ter um sangramento no intestino. O ator,que também é conhecido por participações no seriado Law & Order, conseguiu passar pela cirurgia de amputação e segue em recuperação.

Tivemos notícias difíceis ontem. Resumindo, tivemos problemas com a perna direita de Nick, cujo sangue coagulou logo abaixo de seus dedos. Não deu certo uma cirurgia. Deixaram ele em aparelhos anticoagulantes, mas acabou gerando novas complicações, como aumento da pressão e hemorragia interna nos seus intestinos. Tiramos ele do anticoagulante, mas a coagulação sanguínea tomou a perna direita dele. Portanto, foi necessário optar pela amputação, contou ela.

Nas redes sociais, Amanda publicou fotos de momentos felizes da família reunida e pediu orações para amigos e fãs para que ele siga se recuperando do momento difícil.

Fizemos essa sessão de fotos com o nosso amigo há cerca de um mês. Lembro que na época disse a ela que realmente queria capturar esse momento. Uau, estou feliz que fizemos isso! É o dia 17 desde que Nick foi sedado. Hoje seu corpo está se ajustando. Ajustando-se para estar fora da ECMO [máquina para respiração extracorpórea], ajustando-se a mais medicamentos e alguns passos para o lado, mas continuamos positivos. Sem dúvida, ele está recebendo os melhores cuidados da equipe. Orações contínuas por nosso rapaz, escreveu.