Participação de Anitta, shows emocionantes e tudoo o que rolou no One World: Together At Home, live com curadoria de Lady Gaga!

19/04/2020 | 13:10



Junto com a ONG Global Citizen e a Organização Mundial da Saúde (OMS), Lady Gaga realizou na noite do último sábado, dia 18, uma live histórica, a One World: Together At Home. O festival contou com apresentações de diversas celebridades e ícones da música, como Paul McCartney, os Rolling Stones e Eddie Vedder, e tinha como objetivo exaltar os profissionais que estão na linha de frente na luta contra o coronavírus mundo afora.

Logo após o final da transmissão da live, o Global Citizen e a Lady Gaga anunciaram que conseguiram arrecadar 127 milhões de dólares - quase 670 milhões de reais -, que seria usados para apoiar os profissionais da saúde que estão lutando contra o coronavírus.

A seguir, confira tudo o que rolou no evento:

Anitta

Em meio aos shows, muitas celebridades apareceram para falar sobre a importância do evento e apresentar outros artistas, e esse foi o caso de Anitta. A cantora foi a única brasileira a participar da live, e apareceu logo após Sheryl Crow para apresentar o colombiano Juanes. Nos Stories do Instagram, a cantora revelou que foi convidada para cantar na live, mas recusou por não achar que conseguiria montar uma grande estrutura a tempo:

- Quando me convidaram, respondi a mesma coisa que estou respondendo sempre. Eu ainda não achei uma forma bacana de fazer um show ao vivo sem chamar gente para minha casa.

A atitude, no entanto, foi criticada por alguns internautas, que argumentaram que as apresentações dos outros artistas foram bem intimistas e nada que precisasse de uma grande produção. Fica para a próxima, né?

Lady Gaga

Lady Gaga foi uma das grandes estrelas da One World: Together At Home. A cantora abriu o evento principal, às 21 horas, cantando um cover da música Smile, de Nat King Cole. Sentada no piano, a cantora emocionou.

Já no final da live, ela se uniu à Céline Dion, Andrea Bocelli o pianista Lang Lang para cantar um famoso dueto de Dion e Bocelli, The Prayer.

Taylor Swift:

Um dos momentos mais emocionantes da noite foi, sem dúvidas, a hora em que Taylor Swift apareceu ao piano para cantar a emocional Soon You'll Get Better. A música, que traz esperança, é a mais pessoal da cantora, já que fala sobre a luta de sua mãe contra o câncer.

Durante algumas entrevistas que deu para o lançamento do álbum Lover, Taylor já revelou que não consegue cantar a canção, e durante sua apresentação é possível ver que ela está visivelmente emocionada.

Lendas da música

O One World: Together At Home também contou com apresentações de lendas da música. Paul McCartney fez uma apresentação emocionante do clássico dos Beatles Lady Madonna, e dedicou aos profissionais da saúde.

Já os Rolling Stones apresentaram a clássica You Can't Always Get What You Want, e um detalhe chamou a atenção: Charlie Watts, o baterista do grupo, tocou uma bateria imaginária! Fofo, né?

A live também contou com apresentações de Billie Joe Armstrong, vocalista da banda Green Day, Stevie Wonder, Billie Eilish e muito mais.

Memes

Apesar de ser um evento sério, o One World: Together At Home também contou com um momento que virou meme: a cama de Charlie Puth! O cantor, que apresentou See You Again e Attention, apareceu em seu quarto com a cama toda bagunçada, e vários internautas se sentiram representados!

Uma pessoa escreveu no Twitter:

Se o próprio Charlie Puth não arruma a cama, quem sou eu para arrumar?