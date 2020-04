Giselle Itié exibe dia de faxina em casa com o filho a tiracolo

19/04/2020 | 11:10



Giselle Itié deu à luz o primeiro filho, Pedro Luna, no dia 2 de março de 2020, e desde então vem encantando a web com várias fotos fofas do pequeno, fruto do relacionamento da atriz com Guilherme Winter.

Em nova postagem nas redes sociais, a atriz mandou a real sobre sua primeira experiência com a maternidade e durante a quarentena! No Instagram, ela apareceu com o filho recém-nascido, Pedro Luna, a tiracolo no canguru enquanto fazia faxina em casa. Giselle posou em frente ao espelho, segurando rodo na mão, o celular na outra e o bebê dormindo bem agarradinho à ela.

Na legenda da publicação, ela fez um textão para narrar a situação:

hoje é dia de limpeza, bebê! que dia, que dia, que dia. 01 mês, 02 semanas e 03 dias do amor, de mís amores, com 05 quilos e 690 gramas. agora pense... dia de limpeza soma amor, de mís amores em um dia carente do cheirinho da mamacita aqui. soma em levar muito a sério a "livre demanda" e querer leite em qualquer momento de qualquer jeito e a todo tempo? sim!!! hoje é dia de limpeza, bebê! um tal de rodo com detergente, leite, pano, chorinho, álcool, água, sabão, leite e arroto. Minhas costas, ombros e trapézio?! estão torcidos tanto quanto esse pano cheio de álcool. meu ombro queima tanto quanto a minha mama. hoje é dia de limpeza, bebê! ps: imagem com cara de quem manda aqui sou. quem você acha que engana, mamacita?! manda e desmanda é o seu Amor de 05 quilos e 690 gramas., escreveu.