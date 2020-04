Heróis e esperança

Do Diário do Grande ABC



19/04/2020 | 10:41



O mundo provavelmente trava uma de suas mais complicadas batalhas da história, sobretudo porque enfrenta inimigo invisível e de alto grau de letalidade, que se espalha em velocidade praticamente incontrolável e leva pavor a todos os cantos do planeta. Não escolhe cor, idade, sexo ou raça. Chega, se instala e, como se vê todos os dias nos balanços, faz cair milhares de pessoas doentes e causa mortes. O novo coronavírus ainda é praticamente desconhecido. Sabe-se do seu potencial devastador, mas os cientistas ainda buscam medicamento capaz de neutralizar sua capacidade de fazer vítimas.

>Enquanto as pesquisas avançam nos laboratórios, verdadeiro exército de profissionais da saúde coloca suas vidas em risco na linha de frente de combate ao micro-organismo, que fez suas primeiras vítimas na China. Claro que eles também têm medo, mas faz parte do caminho que escolheram a missão de salvar seus semelhantes. Todos os dias, em várias partes do mundo, são homenageados com singelas palmas e gritos pela coragem de seguir em frente, mesmo com todos as dificuldades, como a falta de equipamentos de segurança e infraestrutura. São chamados, não sem razão, de heróis.

Reportagem de hoje deste Diário conta um pouco das dores, tristezas e alegrias de profissionais que labutam no dia a dia para cuidar de moradores do Grande ABC contaminados pelo novo coronavírus. Não esmorecem, mesmo quando obrigados a acompanhar a morte de um amigo de longa data, atendido no hospital em que trabalha, com suspeita de Covid-19. Caso do técnico de gasoterapia da rede municipal de Santo André William Silvano de Assis. Para estar na linha de frente, às vezes, médicos e enfermeiros precisam deixar casa e família, por medo de levar a doença àqueles a quem amam.

Merecem ser chamados de heróis, sobretudo em um momento que o mundo depende da coragem, abnegação e disposição de um exército pequeno perto da extensão que a Covid-19 tomou. Mas há esperança, como também mostra outra reportagem desta mesma edição ao retratar a volta à rotina de pessoas que foram curadas.