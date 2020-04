LeBron James reconhece chance da temporada da NBA não continuar

19/04/2020 | 10:30



Em sua 17.ª temporada na NBA e uma das suas melhores performances, LeBron James certamente está enfrentando um dos momentos mais difíceis da sua carreira. Isso porque a pandemia do novo coronavírus interrompeu o campeonato de basquete dos Estados Unidos, justo em um momento que o Los Angeles Lakers estava no topo da Conferência Oeste e era o dono da segunda melhor campanha no geral, atrás apenas do Milwaukee Bucks.

Os playoffs da NBA deveriam ter começado neste sábado não fosse a pandemia da covid-19. Visto que o isolamento social interferiu diretamente o rendimento dos jogadores, LeBron James admitiu que não seria para ele um bom final de temporada se os times não tiverem a chance de concluir a competição, mas reconhece esta possibilidade.

Em entrevista à revista Sports Illustrated, o camisa 23 dos Lakers considera a ideia de não haver um fim para a temporada vigente, uma de suas melhores na carreira. "Eu não acho que eu vou ter condições de ter nenhum desfechou se não tivermos a oportunidade de terminar esta temporada", declarou.

O Los Angeles Lakers era dono dos holofotes da NBA até cinco semanas atrás, com LeBron James sendo cogitado para o título de MVP do ano, prêmio dado ao jogador mais valioso da liga. Porém, no dia 11 de março, o pivô Rudy Gobert, do Utah Jazz, testou positivo para o novo coronavírus, o que fez com que as partidas fossem paralisadas por tempo indeterminado.

Deste então, as equipes da NBA estão tendo de se virar para tentar manter os jogadores em alto nível de competitividade. Centros de treinamentos agora são suas próprias casas, com exercícios específicos monitorados por técnicos e preparadores físicos à distância, através de videoconferências e aplicativos de mensagens. "Quanto tempo vai demorar para voltarmos a um ritmo que será a coisa mais desafiadora, eu acredito", declarou LeBron James.

A NBA não tomará nenhuma decisão sobre o reinício da temporada até o dia 1.º de maio, com um entendimento entre as principais autoridades de que o cenário atual teria que mudar significativamente para que qualquer plano de retomar os jogos seja considerado.

Ainda durante esta semana, o comissário da NBA, Adam Silver, declarou que "ainda não há cronograma para o retorno da temporada, então há muita incerteza em relação à evolução da pandemia de coronavírus".

Até este sábado, os Estados Unidos eram considerados como o epicentro da pandemia, com aproximadamente 717 mil casos relatados e 33 mil mortes.