Vereador por Ribeirão Pires, João Lessa morre devido a complicações da diabete

Daniel Tossato

Diário do Grande ABC



19/04/2020 | 10:03



O vereador João Lessa (PSDB), 77 anos, de Ribeirão Pires, faleceu no início da madrugada desse domingo após se sentir mal. O parlamentar sofria com complicações relacionadas a diabetes.

Segundo a Câmara de Ribeirão Pires, o vereador teria passado mal ainda na noite de sábado e chegou a ser levado ao hospital. Mesmo recebendo atendimento, o parlamentar não resistiu e morreu, por volta da 1h deste domingo, devido infecções relacionadas a diabetes.

O vereador estava no quinto mandato na cidade e, por esse motivo, era muito querido pelos colegas do Legislativo.

O corpo de Lessa está sendo velado no Cemitério Municipal São José, na cidade, com restrição de acesso a dez pessoas por medida de segurança contra a proliferação do novo coronavírus, causador da Covid-19, e aguarda parentes chegarem de Minas Gerais para procederem com o sepultamento, previsto, segundo a Prefeitura, para as 16h.

O vereador era natural de Cajuri em Minas Gerais e completaria 78 anos em junho. Lessa já tinha perdido a mulher há cinco meses e deixa três filhos.