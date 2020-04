Babu Santana se transforma em drag queen no BBB20 e Rafa Kalimann é criticada após defender Paula, vencedora do BBB19

19/04/2020 | 10:10



Parece que os brothers do BBB20 conseguiram deixar a tensão pré-paredão de lado e curtir a noite de sábado, dia 18, de forma bem descontraída! Os confinados receberam um cooler da produção e, claro, que todo mundo resolveu curtir a noite sem lembrar da reta final do jogo. Depois de muito bate-papo, as sisters tiveram uma ideia para lá de animado: montar Babu Santana! -Diz que sim, tá? Você aceita a gente te montar?, questionou Rafa. -A gente faz uma coisa glamourosa. A gente pode se dedicar, insistiu Manu. O ator aceitou numa boa e o resultado foi um sucesso.

As meninas realmente se dedicaram e criaram um look todo personalizado para Babu, que ainda colocou brincos e até maquiagem, se transformando numa verdadeira drag queen!

E claro que teve desfile para valorizar ainda mais o visual de Babu! A maquiagem ficou por conta de Ivy, enquanto a caracterização no cabelo foi de responsabilidade de Rafa Kalimann. Manu, Thelma e Mari foram as criadoras do look para lá de ousado. As meninas viram o ator desfilar, com direito a estrelas da calçada da fama do BBB20 brilhando e ao som de I Will Survive, sucesso de Glória Gaynor. Por fim, ele até ganhou um novo apelido: Bubu Santana! Nas redes sociais, Babu foi assunto e até Bruna Marquezine elogiou a transformação feita pelas meninas: -O look está lindo. Essa manga, cara. A saia tem babado. Esse laço... A produção arrasou em colocar músicas e luzes acendendo no piso, virou uma passarela. Eu queria estar lá agora, olha que divertido! A gente realmente está na mesma situação nessa quarentena. Parece a gente em casa sem nada para fazer cortando roupa, cabelo, ressignificando as coisas.

Depois de tanta diversão, o clima acabou esquentando na sala da casa quando os brothers passaram a conversar sobre Paula von Sperling, vencedora do BBB19. A influenciadora digital foi critica por Manu Gavassi e pelos demais confinados depois de defender a ex-participante do reality show, que foi acusada de racismo e intolerância religiosa em sua edição. -Ela era muito avoada, não fazia na maldade,na malandragem. As pessoas não tinham paciência porque ela falava mais asneiras. Thelma tentou explicar que não dá para legitimar que Paula fosse preconceituosa, como muitos apontaram no ano passado. Ao perceber que os brothers não estavam concordando com ela, Rafa explicou que não queria justificar ou passar a mão na cabeça de Paula, mas tentando entender os lados de tudo isso, comparando que assim como a ex-BBB também veio de uma cidade pequena, no interior, onde o acesso a informação é diferente e muitas pessoas competentes acabam falando besteira. Manu justificou que informação dá para se ter até no celular e que as falas de Paula eram falta de interesse. Babu pontuou que há coisas que não se devem tolerar, como intolerância religiosa, homofobia. Nas redes sociais, o nome de Rafa Kalimann ficou entre os assuntos mais comentados e muita gente debateu se a sister estava com a razão ou não.