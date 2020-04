Marina Ruy Barbosa revela que abandonou dieta e malhação na quarentena

19/04/2020 | 09:10



Marina Ruy Barbosa mostrou que é gente como a gente e não está usando a quarentena para criar o ideal de vida dentro de casa. Nas redes sociais, a atriz conversou com os seguidores sobre o que de positivo o isolamento social trouxe na vida das pessoas e também falou sobre a ansiedade que a pandemia desencadeou em sua rotina.

Em resposta a uma seguidora que falou sobre a prática de exercícios físicos em casa, Marina surpreendeu ao dizer que deixou a rotina fitness de lado nesta época:

Confesso que eu não to malhando mais durante a quarentena e saí da dieta. To bem mais ansiosa nesse período e comer mais relaxada tá me deixando mais calma. Mas não to pirando com isso não. Faz parte. Cada um tem que ver o que vai te fazer melhor durante esse período. Depois a gente corre atrás do equilíbrio necessário, escreveu.

Marina também disse que come pizza pelo menos duas vezes na semana:

Aqui em casa está sendo pizza pelo menos 2 vezes na semana. Adeus qualquer tentativa de dieta!, disse.