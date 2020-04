Região alcança os 878 casos confirmados e 60 mortes por Covid-19

Do Diário do Grande ABC



18/04/2020 | 21:48



O Grande ABC tem 878 casos confirmados do novo coronavírus, sendo 3.782 suspeitos. Em relatório atualizado das prefeituras – com exceção de São Bernardo, Mauá e Rio Grande da Serra –, o número aumentou em 59 infectados, o que representa 6,7% de acréscimo.

A cidade que lidera o número de pessoas com Covid-19 é Santo André (236), seguida por São Bernardo (231, sem atualização de dados), São Caetano (184), Diadema (117), Mauá (67), Ribeirão Pires (31) e Rio Grande da Serra (12). A quantidade de mortes chegou a 60, uma a mais do que no dia anterior. As únicas cidades que seguem sem vítimas fatais é Ribeirão e Rio Grande.

Já o Estado registrou 991 mortes e 13.894 casos confirmados, 366 a mais do que na sexta-feira. No Brasil, são 2.347 mortes – 206 em 24 horas – e 36.599 casos de pessoas infectadas. A região mais afetada pelo coronavírus é o Sudeste, com 55,9% dos casos, seguida pelo Nordeste (23,2%), Norte (9,3%), Sul (7,5%) e Centro-Oeste (4%).