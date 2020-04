Drive-thru da Igreja Matriz de Santo André arrecada seis toneladas de alimentos

Miriam Gimenes

Do Diário do Grande ABC



18/04/2020 | 19:15



Solidariedade é palavra de ordem em tempos de pandemia. Tendo ela como mote, o padre Dickson, que há dois anos é pároco da Igreja Matriz de Santo André, promoveu hoje drive-thru solidário. Na ação, que durou das 9h às 17h, as pessoas passavam de carro pela igreja e doavam tanto mantimentos quanto roupas e calçados para serem distribuídos a famílias carentes assistidas pela igreja. O saldo? Seis toneladas de alimentos.

O padre ficou satisfeito. “É muito mais do que a gente esperava, foi uma surpresa. As pessoas que passaram por aqui elogiaram a ideia e ficaram felizes em ajudar. Teve até quem aproveitou para pedir bênção”, contou o pároco. Segundo ele, não só andreenses participaram. “Teve gente de Mauá”, acrescentou.

O comerciante Ronaldo César Miranda, 52 anos, morador da Vila Assunção, fez questão de contribuir. “Sempre fui à missa aos domingos e, uma vez por mês, trazia mantimentos. Agora sem as missas, a ação foi certeira.” Ele, que levou produtos de primeira necessidade – macarrão, arroz, feijão, açúcar e sal – diz que o que mais chamou atenção é que a ação atendeu corretamente as recomendações de higiene em razão da pandemia. “Estava todo mundo de máscara, luvas, mantendo o distanciamento. O padre está de parabéns pela iniciativa. Foi maravilhoso praticar a fé e a caridade de forma efetiva.”

Tudo o que foi arrecadado,ressalta o padre Dickson, será dividido nos próximos dias. “Roupas femininas, masculinas e de crianças serão separadas para serem doadas da melhor forma, assim como faremos com os alimentos que, graças a Deus, recebemos muitos. O nosso recado foi passado, o pessoal entendeu a iniciativa.” Primeiro serão beneficiadas as famílias que regularmente recebem donativos das igrejas e, em seguida, as demais famílias carentes da cidade.

PREFEITURAS

Em Santo André, doações estão sendo recebidas em esquema drive-thru na Craisa (Av. dos Estados, 2.195) e Paço Municipal (Praça 4º Centenário), das 9h às 15h. Em São Caetano, das 9h às 16h, a ação é no Atende Fácil (Rua Maj. Carlos Del Prete, 651), Emef Leandro Klein (Rua Prestes Maia, 100) e Paulo Machado (Alameda Conde de Porto Alegre, 840). Em Diadema, funciona de segunda a sexta, das 9h às 16h, no Paço (Rua Almirante Barroso, 111) e Fundação Florestan Fernandes (Rua Manoel da Nóbrega, 1.149).