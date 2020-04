Prefeitura de Santo André restringe acesso a Vila de Paranapiacaba

Do Diário do Grande ABC



A partir deste sábado (18) não entra quem quer em Paranapiacaba. É que a Vila está em isolamento até, pelo menos, o dia 10 de maio, prazo de quarentena decretado pelo Estado de São Paulo. A Prefeitura de Santo André resolveu restringir o acesso só para quem mora na Vila e funcionários que trabalham com serviços públicos ou atividades essenciais. A medida foi publicada em decreto assinado pelo prefeito Paulo Serra (PSDB).

Para comprovar que mora no local é preciso apresentar conta de consumo, contrato de trabalho, comprovante de aluguel residencial ou outro documento de residência em nome do morador ou de familiar, bem como as pessoas que possuam imóvel em Paranapiacaba, o que deve ser provado por documento de posse ou propriedade. A recomendação é que os profissionais autorizados a acessar a Vila por realizarem atividades essenciais fiquem lá apenas o tempo necessário para fazer o serviço.

Bloqueios de conscientização para turistas já estão sendo realizados aos fins de semana desde 4 de abril. Desde este sábado, serão diários - por ora, o plantão acontece das 9h às 17h - e terão a função de comunicar aos visitantes que o acesso é restrito a moradores e solicitar seu retorno. Os bloqueios acontecem no acesso à estrada de terra que leva à parte baixa e na entrada da parte alta. A fiscalização será feita pela Secretaria de Meio Ambiente, Guarda Civil Municipal e Secretaria de Mobilidade Urbana. De acordo com secretário de Meio Ambiente, Fabio Picarelli, o serviço vai contar também com o apoio da cavalaria da Polícia Militar (PM). "Contamos com o bom senso dos turistas. Casos excepcionais serão tratados individualmente e analisados com parcimônia."

“O Parque Natural Nascentes de Paranapiacaba está fechado, assim como todos os pontos turísticos e estabelecimentos comerciais desde que as primeiras medidas contra a Covid-19 foram decretadas em Santo André. Ainda assim, existem pessoas que visitam a Vila, muitos vêm a pé ou de bicicleta. Por isso a necessidade de proibir o acesso de quem não mora. É preciso preservar a saúde não só dos residentes, como também de quem visita. O isolamento é a principal maneira de conter o novo coronavírus”, afirmou Picarelli.