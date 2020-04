Diego Alemão, ex-BBB, se envolve em acidente de carro e é preso no Paraná

18/04/2020 | 18:22



Diego Gasquez, vencedor da edição de número sete do Big Brother Brasil, na TV Globo, foi preso em Curitiba, no Paraná, após um acidente de trânsito neste sábado, por volta das 7h.

Segundo informações da polícia para a própria emissora, Diego Alemão, como ficou conhecido, estaria sob efeito de bebida alcoólica ao dirigir e teria ameaçado agredir uma outra pessoa envolvida na colisão, um motorista de aplicativo que disse que estava estacionado, esperando uma corrida, quando o carro do ex-BBB surgiu.

Segundo relato dos agentes, Diego se recusou a fazer o teste do bafômetro, desrespeitou os policiais e tentou agredir o outro motorista. "Ele deu um soco na vítima, deixou uma lesão na vítima e, por esses motivos, foi encaminhado à delegacia", afirmou o delegado Leonardo Carneiro.

Diego Alemão foi encaminhado à Delegacia de Delitos de Trânsito da região. De acordo com informações da defesa do ex-BBB para o portal de notícias G1, ele negou que estivesse dirigindo embriagado e justificou que estava irritado com a vítima porque "após composição com o motorista e transferência de R$ 7 mil a título de reparação do dano, o motorista passou a exigir mais valores".