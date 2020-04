Astro de Star Wars, Mark Hamill, se posiciona novamente sobre paredão do BBB: Fora Ivy

18/04/2020 | 17:10



Mark Hamill faz de tudo para agradar seus seguidores. Após declarar que gostaria que Gizelly caísse fora da disputa do BBB20 no início desta semana, o protagonista da franquia Star Wars atacou novamente na última sexta-feira, dia 17, manifestando um #ForaIvy no Twitter.

Na verdade, tudo não passa de uma brincadeira já que a publicação foi feita para atender um pedido de um internauta, que solicitou que o ator usasse a hashtag para seu Trabalho de Conclusão de Curso, quando a referência era o paredão formado no mesmo dia.

Em outras oportunidades, Mark respondeu com um #FicaBabu e até um vamo Grêmio. Suas manifestações fizeram a alegria dos fãs, e o artista se tornou o assunto mais comentado da rede social.

Por outro lado, o intérprete de Luke Skywalker não tem ideia do que as palavras que ele escreve significam. Na ocasião do #ForaGizelly, ele chegou a admitir:

Quando você atende a uma solicitação para retuitar uma frase que você nem entende e ela recebe mais de 65 mil curtidas.

Da última vez, a torcida contra Gizelly deu resultado, será que agora ocorrerá o mesmo?