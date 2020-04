Saúde atualiza números e boletim agora aponta 2.347 mortes por covid-19 em 24h

18/04/2020 | 17:00



O Ministério da Saúde atualizou novamente os números sobre os casos de covid-19 no Brasil e reduziu o número de mortes que havia divulgado mais cedo neste sábado. Não foi divulgada uma explicação para a mudança da informação.

De acordo com o site do governo, agora, o Brasil registrou 206 mortes decorrentes do novo coronavírus nas últimas 24 horas. Com isso, o número de óbitos por covid-19 passou para 2.347 neste sábado, 18, de acordo com os novos dados divulgados pelo Ministério da Saúde.

O número de pessoas contaminadas não foi alterado em relação ao divulgado mais cedo. Em um único dia foram 2.917 novos registros de pessoas contaminadas de ontem para hoje com a doença. No total, o Ministério da Saúde tem a informação de que 36.599 testaram positivo para o novo coronavírus até o momento. A taxa de letalidade está em 6,4%, a mesma registrada ontem.

A região mais afetada pelo novo coronavírus é o Sudeste, com 55,9% dos casos, seguida pelo Nordeste (23,2%), Norte (9,3%), Sul (7,5%) e Centro-Oeste (4,0%).

Em São Paulo, Estado com maior número de casos e de mortes decorrentes da doença no País, há registro de 13.894 pessoas infectadas e 991 óbitos.

O Rio de Janeiro aparece em segundo lugar, com 4.543 casos confirmados e 387 mortes, seguido pelo Ceará (3.034 casos confirmados de covid-19 e 176 mortes), Pernambuco (2.193 casos e 205 mortes registradas), e Amazonas (1.897 casos registrados e 161 mortes).