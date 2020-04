Ex-BBB Diego Alemão é preso após acidente de trânsito em Curitiba

18/04/2020 | 16:10



O ex-BBB Diego Alemão se envolveu em um acidente de trânsito na manhã desde sábado, dia 18, e precisou ser detido pela polícia. De acordo com o G1, o vencedor da sétima edição do reality foi levado à Delegacia de Delitos de Trânsito (Denetran) de Curitiba por suspeita de dirigir sob o efeito de álcool, ameaçar outra pessoa envolvida no acidente e desacatar os policiais.

O incidente aconteceu por volta das sete da manhã na Rua João Alencar Guimarães. Um dos envolvidos, que é motorista de aplicativo, contou que estava estacionando para esperar pela próxima corrida quando Diego bateu na traseira de seu carro.

Já a outra pessoa envolvida no caso disse que o ex-BBB o agrediu no rosto e insistiu para que a polícia não fosse chamada. Segundo o delegado Leonardo Carneiro, Alemão também teria se recusado a realizar o teste de bafômetro, e apresentava sinais de embriaguez.

Para o G1, o advogado de Diego, Jeffrey Chiquini negou que ele estivesse embriagado, e disse se tratar de um ocorrência leve e sem vítimas. No entanto, Alemão admite ter ficado irritado.

Por outro lado, o empresário afirma que o outro motorista estava querendo que ele pagasse valores acima do necessário para os reparos em seu veículo. Ele também não concordou com a prisão, por ter se tratado de um acidente de trânsito, e não infração penal.