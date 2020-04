Tiago Ramos teria se aproximado da mãe de Neymar Jr. por meio do cozinheiro do jogador

18/04/2020 | 16:10



Desde que Nadine Gonçalves, a mãe de Neymar Jr., anunciou o namoro com Tiago Ramos, muito tem se descoberto a respeito do modelo, de 23 anos de idade.

De acordo com o jornal Extra, o affair começou quando Tiago se mudou para a Europa. No final de 2019, ele conheceu um homem em um jantar de negócios que dizia ser amigo do pai de Neymar e ter contatos no futebol.

Tal homem prometeu que realizaria o sonho do atual padrasto de Neymar de jogar internacionalmente e de conhecer o craque; foi assim que Tiago passou a jogar pelo time SP Villafranca, na Espanha.

Já na Europa, o moço passou a manter contato com Mauro Leitão, cozinheiro de Neymar, que o convidou para a festa de aniversário do jogador em fevereiro deste ano, em Paris, na França. Lá, ele trocou olhares com Nadine e conheceu a família, e logo depois, os dois passaram a se comunicar por mensagens, com Tiago sempre dizendo que gostaria de conhecê-la melhor.

O papo fluiu e a mãe do jogador decidiu convidá-lo para sua mansão em Santos, litoral de São Paulo, durante o feriado da Semana Santa.

No próprio feriado, Tiago surpreendeu ao pedir Nadine em namoro, e os dois já anunciaram a novidade em suas redes sociais.