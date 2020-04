Trabalhadores descobrem uma catedral

Ademir Medici



19/04/2020 | 07:00



Por falta de uma boa livraria, duas Sicilianos, muito próximas, no eixo da Rua Coronel Oliveira Lima e Praça Embaixador Pedro de Toledo.

Há três anos, Memória teve a oportunidade de entrevistar o executivo e intelectual Oswaldo Siciliano. Fomos levados até ele pelo jornalista Mário Porfírio Rodrigues, líder autonomista de São Caetano. Ganhamos uma régua – esta mesma que vai publicada – e gravamos um rico depoimento, do qual vão reproduzidos, nesta

Semana Santo André 2019, os tópicos que se seguem.

Agradecemos ao povo de Santo André a acolhida que deu às livrarias Siciliano. Fomos felicíssimos. Prestamos um trabalho dignificante, mas fomos beneficiados. Tivemos uma contrapartida talvez maior do que oferecemos.

Tão logo entramos em Santo André, os nossos gerentes observavam que as crianças vinham com os pais, aqueles operários, honrados. As crianças queriam comprar gibis. E os pais foram se ambientando a entrar no que era uma catedral para eles.

E na Siciliano eles encontram manuais para as mais diversas profissões: torneiro-mecânico, eletricista, ajustador, tudo. Fico até arrepiado ao recordar.

O povo de Santo André, aquelas famílias das indústrias do (Grande) ABC, passou a ter acesso mais fácil ao livro.

Santo André, e em seguida São Bernardo nos proporcionaram a base, o alicerce para que pudéssemos, a partir daí, expandir as nossas livrarias. Primeiro para diversos bairros de São Paulo. Depois, para o Interior. E, na década de 1980, para o Brasil todo: Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba, o Nordeste e outras regiões.

n Vendemos a rede à Saraiva, em 2008, que era a maior editora de livros do Brasil e tinha 29 livrarias. A Saraiva pretendia expandir; e nós pretendíamos vender, porque prevíamos a atual situação do livro no Brasil.

Municípios brasileiros

Celebram aniversários em 19 de abril:

Em São Paulo, Santo Expedito

No Mato Grosso, Alto Boa Vista e Barra do Bugres

No Rio Grande do Sul, Camaquã e Rosário do Sul

Na Bahia, Maracás

No Rio de Janeiro, São Fidélis

No Maranhão, Vitória do Mearim

Fonte: IBGE

Santos do dia

Leão IX. Papa entre 1049 e 1054

EXPEDITO. Armênio. O soldado mártir. Santo das Causas Justas e Urgentes. Levado à morte a 19 de abril de 303

Etianos

Lembranças dos que estudaram na Escola Técnica Industrial Lauro Gomes (ETILG), depois ETE e Etec, em São Bernardo

Lauder Cagni

Eletrônica – Turma de 1984

Adorava a lanchonete da ETI, meu lanche preferido era o ‘pão nas coxas’, além do bolo de chocolate e o ‘danonão’ de morango. Minha admiração pela cozinha é hoje um dos meus hobbies.

Um ano após sair da Lauro Gomes, ingressei na Taito, onde fazia reparo de vídeos e fliperama. Dois anos depois, trabalhei na Microsoft e migrei de uma assistência técnica a outra em cargos de supervisão de laboratório.

Em 1994, entrei no Porto de Santos como conferente de carga, avulso pelo órgão gestor de mão de obra e vinculado em algumas empresas.

Hoje tenho orgulho em trabalhar como conferente-chefe na Conlog, operadora portuária exportando celulose da Suzano, planejando e controlando a operação dos navios no cais.

Pão nas coxas (receita): pão com coxinha na chapa, maionese e tomate.

Diário há meio século...

Domingo, 19 de abril de 1970; ano 12; edição 1214

Manchete – Obras e serviços: é a resposta do prefeito Newton Brandão, de Santo André, ao ser cobrado pela Associação dos Arquitetos e Engenheiros do ABC

Variedades – A Cidade Assassinada, sucesso no recém-inaugurado Teatro Conchita de Moraes, no bairro Santa Terezinha. Presença diária de 350 pessoas. Na assistência de produção, José Armando, articulista do Diário.

Em 19 de abril de ...

1920 – Emílio Cordes, engenheiro da Light and Power, modificava a linha do cabo transmissor de força e luz entre as estações São Caetano e Santo André.

O cabo seguiria até a estação ferroviária de Ribeirão Pires, passando pela estação do Pilar (hoje Mauá), até onde já se achavam os respectivos postes.

1930 – O diretor da Repartição de Águas de São Paulo, Dr. Egydio Martins, é encarregado de proceder aos estudos para o abastecimento de água de São Caetano.

1960 – Brasília era notícia. A novacap seria inaugurada em 21 de abril e uma programação diversificada era divulgada:

Dia 20, 19h: recepção ao cardeal Manuel Gonçalves Cerejeira.

Às 23h45 do mesmo dia, missa campal de ação de graças à elevação da nova capital brasileira. A cidade, até então às escuras, seria iluminada por holofotes.

1985 – O professor Noêmio Spada lança o livro de poesias Miragens e Imagens, em noite de autógrafo no Bazar Emílio, em Santo André.