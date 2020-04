Luana Piovani reflete sobre agressão de Dado Dolabella: - Era mártir da mulher agredida, agora sou de mãe solo

18/04/2020 | 15:11



Luana Piovani não tem medo da exposição de sua vida pessoal, e, durante uma live com a drag queen Ikaro Kadoshi, resolveu relembrar a agressão que sofreu em 2008, do então namorado Dado Dolabella - o ator foi condenado pela Lei Maria da Penha em 2014.

De acordo com a colunista Fábia Oliveira, a atriz, que se separou do surfista Pedro Scooby no início de 2019, ainda comparou a situação que passou na época com a figura de mãe solo que desempenha atualmente.

- Quando fui agredida e tomei um tapa na cara forte, que me machucou e feriu, eu podia ter ficado calada, e ter passado meu corretivo, mas falei. Transformei em um instrumento positivo. Eu era mártir da mulher agredida e agora sou de mãe solo.

Ela também falou sobre o motivo pelo qual decidiu expor tanto o término com Scooby, quanto a briga pela pensão dos filhos - o surfista anunciou recentemente que havia diminuído o dinheiro que daria aos pequenos, Liz, Dom e Bem.

- Eu não sou a Sandy e o Junior, mas comecei a ser exposta muito cedo. Comecei a trabalhar com 14 [anos de idade], e fiquei famosa com 16. Considero muito cedo. Estou com 43 [anos de idade] e já sei lidar com isso. Eu transformei o ruim em bom. O que eu faço com a exposição? Transformo em voz ativa. Hoje, não faço mais por mim, grito pelos outros. [Sobre] essa situação da pensão, graças a Deus, tenho dinheiro para cobrir as contas dos meus filhos. Poderia ficar calada, como muitas ficam, mas não posso porque tem milhões que precisam dessa voz. Transformei uma exposição, que é horrorosa, em uma voz.

Além disso, Luana explicou que ainda não processou o ex-marido por conta da quarentena, e por não saber como ele receberá a intimação, já que não possui endereço fixo. A atriz também relembrou o momento em que beijou uma mulher em uma boate gay do Rio de Janeiro:

- Sempre frequentei muita boate gay. Boa música e não tem os machos coçando saco e enchendo. Estava meio doidona. O que eu me lembro, era que a gente estava dançando, tinha muita gente, mas ela tinha um cheiro muito bom que vinha da boca dela, um cheiro fresco. Ela era simpática. Quando eu vi, a gente já estava se beijando.

No entanto, Piovani disse não saber o nome da mulher e nem como o beijo terminou:

- Às vezes penso: E se eu cruzo com ela na rua?, brincou a atriz.