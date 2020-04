Gisele Bündchen abre fundo milionário para combate ao coronavírus

18/04/2020 | 14:10



Gisele Bündchen decidiu fazer uma doação milionária para o combate ao coronavírus. De acordo com a revista Vogue, com R$ 1 milhão, a modelo abriu o Fundo Luz Alliance que, em parceria com a Brazil Foundation, ajudará crianças, idosos e famílias mais vulneráveis com doação de alimentos e itens de higiene.

O fundo auxiliará várias instituições de caridade brasileiras, como a Fome de Aprender, Mulheres em Construção, o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, e muito mais. A loira também revelou, em seu Instagram, neste sábado, dia 18, que fornecerá ajuda a bancos de alimentos em Tampa e Boston, nos Estados Unidos. Na publicação, ela mandou uma mensagem sobre empatia aos seus seguidores:

Tenho pesquisado como posso ajudar nesse momento tão delicado que estamos vivendo. Mais do que nunca, precisamos ter solidariedade e empatia. No Brasil, estou criando o Fundo Luz Alliance, em parceria com a Brazil Foundation, para ajudar crianças, idosos e famílias mais vulneráveis por meio da doação de alimentos e kits de higiene.

E acrescentou:

Cada um pode achar a sua maneira de fazer o bem. O importante é cuidarmos uns dos outros da maneira que podemos.

Para dar a notícia, Gisele também publicou uma foto fofa junto aos filhos, Benjamin e Vivian, em que eles aparecem segurando cartazes fofos pedindo por mais amor e compaixão.