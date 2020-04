Xuxa Meneghel chama quarentena de férias forçadas e revela: - Eu nunca curti barzinho ou balada

18/04/2020 | 13:11



Para muitas pessoas, a ideia de estar isolada em casa por conta da pandemia do coronavírus é um problema, mas não para Xuxa Meneghel. Em entrevista para a revista Marie Claire, a apresentadora revelou que estar em quarentena é como estar de férias e que sua rotina não mudou muito, já que no seu dia a dia não costuma sair muito.

- Estou com quem eu sempre tive vontade de ficar isolada na vida: com a minha filha [Sasha Meneghel], o Ju [Junno Andrade] e meus bichos. Se não fosse a pandemia ia parecer que eu estou de férias, porque é normal para mim ficar em quarentena. Quando não estou trabalhando eu fico em casa, diferente da maioria das pessoas que gostam de sair, ir para barzinho ou balada. Eu nunca curti isso, então eu fico em casa vendo seriado. Minha ficha cai [sobre a pandemia] quando eu assisto à televisão, vejo que está esse pandemônio todo e fico muito chateada, triste por ter de viver uma coisa dessas. Ninguém quer passar por isso.

A apresentadora também falou sobre o que tem feito para se distrair durante o período de isolamento social:

- Tirando as notícias da TV e o caos que estamos vivendo, para mim é como se fossem férias forçadas. Para passar o tempo, tenho assistido muitos filmes, muitos seriados, mantido a calma, me informado para ver o que posso fazer pra ajudar as pessoas.

E a apresentadora tem ajudado muitas pessoas durante a pandemia! Xuxa já doou, por meio de uma de suas empresas, um milhão de reais ao Sistema Único de Saúde (SUS), para combate ao coronavírus, e distribuiu 300 mil sabonetes em comunidades do Rio de Janeiro e São Paulo. Xuxa também falou sobre o assunto, se mostrando agradecida por poder ajudar:

- Eu vejo essa ação como uma coisa incrível, fantástica, de uma grandeza enorme em um momento em que todo mundo está pensando apenas em si mesmo: em se cuidar, no seu álcool gel, na sua quarentena, na sua família, na sua saúde... poder pensar em uma ação dessas, em todos, num momento em que a crise vai abater todo mundo. (...) Doar uma quantidade de dinheiro dessas é simplesmente muito bom. Eu não quero julgar quem não vai fazer o mesmo, mas acredito que se a empresa pode, muitas outras também poderiam.