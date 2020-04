Após muita especulação, Sandy e Junior anunciam live

18/04/2020 | 13:11



Os famosos encontraram uma forma mais animada de encarar a quarentena provocado pela pandemia do novo coronavírus. Isso porque vários artistas decidiram fazer shows ao vivo para quem está seguindo o isolamento social. Após muita especulação por parte dos fãs, o mistério chegou ao fim: Sandy e Junior se reunirão novamente para uma live, que acontecerá no dia 21 de abril às 20 horas, no canal de YouTube da dupla.

A notícia foi dada pelos irmãos no Instagram, e eles ainda revelaram que estarão arrecadando doações durante o show ao vivo:

Bem intimista, dentro de casa, como tudo começou. Da nossa família pra sua, com muito amor e música pra ajudar o maior número de pessoas possível neste momento tão delicado.

Quem vai conferir?