Gabi Martins se pronuncia sobre decisão de Gui Napolitano sobre namoro

18/04/2020 | 13:10



Gabi Martins usou o Instagram na noite da última sexta-feira, dia 17, para se pronunciar sobre o fim do relacionamento com Gui Napolitano. Os dois tiveram um romance enquanto estavam confinados no BB20 e, após deixarem a casa, decidiram conversar para se entenderem melhor.

- Vim me pronunciar em respeito aos meus fãs e amigos que estão preocupados comigo. Quero dizer que eu to bem e que eu respeito a decisão. Torço muito por ele, pela família dele. Quero levar só coisas boas disso tudo e pode ter certeza que meu carinho por vocês não mudou e nem nunca vai mudar!, disse a cantora com a aparência abatida.

Gui havia afirmado que decidiu seguir apenas como amigo de Gabi depois de uma conversa madura que os dois tiveram.