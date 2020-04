Obituário 18-4-2020

Ademir Medici

Diário do Grande ABC



18/04/2020 | 11:27



SANTO ANDRÉ

Santo André, quinta-feira, dia 16 de abril

Mirza dos Santos Landi Casagrandi, 92. Natural de Condeúba (BA). Residia no bairro Jardim, em Santo André. Pensionista. Dia 16. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Maria Águida da Silva, 91. Natural de Correntes (PE). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 16. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Durvalina Bono Patini, 90. Natural de Tabatinga (SP). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 16, em Mauá. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Maria Edith Nunes, 89. Natural de Salto (SP). Residia no Centro de Santo André. Dia 16. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

João Balbino de Vasconceles, 86. Natural de Agrestina (PE). Residia na Cidade Satélite, em São Paulo (SP). Dia 16, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

Terezinha Silva Matricardi, 85. Natural de Tapiratiba (SP). Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Dia 16. Jardim da Colina.

Cologera Perricone Proscencio, 77. Natural da Itália. Residia em Santo André. Dia 16, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.

Alaer Inácio Pinto, 74. Natural de Cambé (PR). Residia na Vila Vitória, em Santo André. Dia 16. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Carlos dos Santos Caporusso, 69. Natural de Guariba (SP). Residia no Jardim Ipanema, em Santo André. Dia 16. Cemitério Municipal de Guariba (SP).

Airton Serdeira Mellão, 66. Natural de São Paulo (SP). Residia no Parque Oratório, em Santo André. Dia 16. Cemitério de Vila Euclides.

Ubaldo Luiz Retrovatto, 63. Natural de Santo André. Residia em Santo André. Dia 16, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Mariza Martins da Silva, 60. Natural de Ourinhos (SP). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 16. Memorial Phoenix.

João José dos Santos, 59. Natural de Inajá (PE). Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Dia 16. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

João dos Santos, 56. Natural de Santo Anastácio (SP). Residia no Sítio dos Vianas, em Santo André. Entregador de gás. Dia 16. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Edinilson Mota Cruz, 56. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Floresta, em Santo André. Engenheiro. Dia 16. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Kelly Cristina Godoy da Cruz, 41. Natural de Mauá. Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Professora. Dia 16. Vale dos Pinheirais.



Santo André, sexta-feira, dia 17 de abril

Lydia Camuri Pedro Goulart, 90. Natural de Gavião Peixoto (SP). Residia na Vila Gilda, em Santo André. Dia 17. Memorial Planalto, em São Bernardo.

Neusa Marchetti Machado, 88. Natural de São Sebastião do Paraíso (MG). Residia na Vila Carrão, em São Paulo (SP). Dia 17, em santo André. Cemitério de Vila Formosa, em São Paulo (SP).

Neide Therezina Godoy Eduardo, 86. Natural de Garça (SP). Residia na Vila Assunção, em São Bernardo. Dia 17. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Maria Fernanda Monteiro, 81. Natural de Portugal. Residia na Vila Alzira, em Santo André. Dia 17. Jardim da Colina.

Heleno Amorim de Freitas, 80. Natural de São João do Cariri (PB). Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Herculino de Almeida, 78. Natural de Ibirajuba (PE). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Marcos Arnaldo dos Santos Souza, 64. Natural de São Caetano. Residia no Jardim Ocara, em Santo André. Dia 17, Memorial Planalto, em São Bernardo.

Vicente Paulo da Silva, 63. Natural de Barbacena (MG). Residia no Parque Capuava, em Santo André. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Raul Alfredo Horianski, 55. Natural da Argentina. Residia na Vila Bastos, em Santo André. Empresário. Dia 17. Memorial Planalto, em São Bernardo.



SÃO BERNARDO

Pedro Bonifácio Siqueira, 72. Natural de São José do Rio Preto (SP). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 13. Cemitério dos Casa.



São Bernardo, quarta-feira, dia 15 de abril

Lúcia Palazzo Parceasepe, 86. Natural de Ibaté (SP). Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 15. Cemitério da Paulicéia.

Idalice Santos Ferreira, 78. Natural de Simão Dias (SE). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 15. Cemitério da Paulicéia.

Margarida Barraca da Silva, 76. Natural de Dourado (SP). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 15. Jardim da Colina.

Sonia Maria Bardi Mencarelli, 75. Natural de São Paulo (SP). Residia em Rudge Ramos, São Bernardo. Dia 15. Cemitério de Vila Mariana, em São Paulo (SP).

Ione das Neves Batalha, 65. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Formosa, em São Paulo (SP). Dia 15, em São Bernardo. Cemitério de Vila Formosa, em São Paulo (SP).

Divanir Geraldi, 65. Natural de São Paulo (SP). Residia em Rudge Ramos, São Bernardo. Dia 15. Memorial Phoenix.



São Bernardo, quinta-feira, dia 16 de abril

Edina Antonia Quintini, 92. Natural de São Bernardo. Residia no Centro de São Bernardo. Dia 16. Cemitério de Vila Euclides.

Maria José Vieigas Pereira, 88. Natural de Bauru (SP). Residia em São Paulo (SP). Dia 16, em São Bernardo. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Sebastião da Cruz, 74. Natural de Garça (SP). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 16, em Santo André. Cemitério do Baeta.

João Hahil, 72. Natural de São Paulo (SP). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 16. Cemitério dos Casa.

Maria Angélica Gomes Pazetto, 66. Natural de Pau de Ferros (RN). Residia no Parque dos Pássaros, em São Bernardo. Dia 16. Cemitério da Paulicéia.

Valdeci Clemente de Cerqueira, 63. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Industrial, em São Bernardo. Dia 16. Cemitério do Baeta.



São Bernardo, sexta-feira, dia 17 de abril

João Ribeiro dos Santos, 103. Natural do Rio de Janeiro (RJ). Residia na Vila Marabá, em São Bernardo. Dia 17. Jardim da Colina.

Juracy Dolacio Mendes, 88. Natural de São Paulo (SP). Residia em São Paulo (SP). Dia 17, em São Bernardo. Memorial Planalto, em São Bernardo.

Lourdes Papa da Silva, 86. Natural de Tietê (SP). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 17. Cemitério da Paulicéia.

Maria Conceição Silva, 80. Natural de Ipanema (MG). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 17, em Santo André. Vale da Paz, em Diadema.

Rubens Affonso, 75. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Belita, em São Bernardo. Dia 17, em Santo André. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

José Gomes da Silva, 74. Natural de Inhapim (MG). Residia em São Paulo (SP). Dia 17, em São Bernardo. Memorial Planalto, em São Bernardo.

SÃO CAETANO

Carlos Falotico, 62. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santo Antonio, em São Caetano. Dia 17, em Santo André. Memorial Phoenix.

D I A D E M A

Diadema, quarta-feira, dia 15 de abril

Liberata de Paula Lopes, 92. Residia no Tremembé (SP). Dia 15. Cemitério Municipal de Diadema.

Castolina Martins de Oliveira, 90. Natural de Jequeri (MG), Residia na Cidade Júlia. Dia 15. Cemitério Campo Grande, em Santo Amaro.

Marlene Pereira da Silva Oliveira, 47. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 15. Cemitério Municipal.

John Rewlles Marques Amaral, 31. Natural de Licínio de Almeida (BA). Residia no bairro Eldorado. Dia 15. Cemitério Municipal.



Diadema, quinta-feira, dia 16 de abril

Wilma Zilah Sant’Anna Maximo, 88. Natural de Uberaba (MG). Residia no bairro Taboão. Dia 16. Cemitério Municipal.

Agenor Ribeiro de Matos, 87. Natural de Vitória da Conquista (BA). Residia no bairro Taboão. Dia 16. Jardim da Colina.

Newton Pereira Lima, 85. Residia no bairro Americanópolis, em São Paulo (SP). Dia 16. Cemitério Municipal.

João Cândido de Lima, 80. Natural de Bezerros (PE). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 16. Cemitério Municipal.

João Alves Pereira Filho, 65. Natural de Santa Mariana (PR). Residia em Diadema. Dia 16, em São Bernardo. Memorial Planalto, em São Bernardo.

Robson Oliveira Reis, 36. Natural de Diadema. Residia no bairro Taboão. Dia 16. Vale da Paz.



Diadema, sexta-feira, dia 17 de abril

Edison Ribeiro da Silva, 59. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Taboão. Dia 17. Cemitério Municipal.



M A U Á

Mauá, quarta-feira, dia 15 de abril

Maria Gonçalves de Pontes, 88. Natural de Pesqueira (PE). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 15. Vale dos Pinheirais.

Ivete Barbosa, 81. Natural de Ouro Fino (MG). Residia na Vila Flórida, em Mauá. Dia 15. Cemitério Santa Lídia.

Claudia Perpétua Rios Fernandes, 48. Natural de São Caetano. Residia na Vila Falchi, em Mauá. Dia 15. Cemitério Santa Lídia.

José Eduardo Gonzales de Souza, 37. Natural de Mauá. Residia na Vila Assis Brasil, em Mauá. Dia 15. Cemitério Santa Lídia.

Laércio Miguel Bezerra, 29. Natural de São Miguel do Tapuio (PI). Residia no Jardim Zaíra 4, em Mauá. Dia 15. Cemitério Santa Lídia.

Thabata Nakada Freire, 22. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 15. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, quinta-feira, dia 16 de abril

Vladimir Ribeiro, 70. Natural de Anápolis (GO). Residia no Jardim Sônia Maria, em Mauá. Dia 16. Cemitério Santa Lídia.

Antonio Silva Moura, 66. Natural de Brumado (BA). Residia no Jardim Itapark, em Mauá. Dia 16. Cemitério Santa Lídia.

Rone Alves de Melo, 52. Natural de Mauá. Residia no Jardim Feital, em Mauá. Dia 16. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, sexta-feira, dia 17 de abril

Helena Bertuqui de Oliveira, 86. Natural do Espírito Santo do Pinhal (SP). Residia na Vila Bocaina, em Mauá. Dia 17, em Santo André. Cemitério da Saudade, Vila Vitória, em Mauá.

Mauricio Pedro da Silva, 68. Natural de Senhor do Bonfim (BA). Residia no Jardim Camila, em Mauá. Dia 17. Cemitério Santa Lídia.

Mauro dos Santos, 54. Natural de Mauá. Residia no Jardim Rosina, em Mauá. Dia 17. Vale dos Pinheirais.



RIBEIRÃO PIRES

Ana Maria Baroni Pol, 75. Natural de Ribeirão Pires. Residia em Ribeirão Pires. Dia 15, em São Bernardo. Jardim da Colina.