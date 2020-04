18/04/2020 | 11:10



Dinho Ouro Preto, vocalista do Capital Inicial, usou o Instagram na última sexta-feira, dia 17, para falar sobre seu estado de saúde, enquanto se recupera do coronavírus.

Eu tenho passado meu tempo tempo lendo. Lentamente minha voz está voltando. Canto um pouco todo dia e acho que daqui a uns dias vou estar inteiro de novo, disse o músico.

Com bastante tempo livre por causa do isolamento social, Dinho disse que tem também se informado sobre o vírus:

Como tenho muito tempo livre, tenho lido todas as notícias disponíveis a respeito desse vírus do inferno. Na verdade, só se fala desse assunto: tanto aqui quanto no resto do planeta. É de enlouquecer, escreveu.