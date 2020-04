Família procura homem sumido em São Bernardo

Do Diário do Grande ABC



18/04/2020 | 10:40



José Roberto Furtado está desparecido. Beto, como é carinhosamente conhecido, saiu de casa nesta sexta-feira, por volta do meio-dia, e não voltou. Informações preliminares indicam que o senhor foi visto pela última na nos arredores do Centro Universitário da FEI (Fundação Educacional Inaciana), na Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, no bairro Assunção, em São Bernardo.



Segundo a filha, Sandy Furtado, o pai tem distúrbios mentais e, na tentativa de encontra a tia dela, que tem veículo vermelho, o homem bate palmas em imóveis onde há carro dessa cor.



Sandy informa que o pai, quando sumiu, vestia blusa preta de lã, com zíper, calça jeans, calçava tênis e usava máscara. A família pede que informações sejam passadas nos telefones 99885-4443 ou 4109-1018, com Angelica Furtado.