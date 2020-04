Babu é aplaudido por sisters após não ir ao paredão do BBB20 e Manu Gavassi confessa para Rafa: Fico mal quando você me chama de rebelde

18/04/2020 | 10:10



Mais um paredão formando no BBB20 e Babu não está nele! Isso mesmo, o ator conseguiu escapar da berlinda depois de Mari, líder da semana, indicar Rafa ao paredão. A casa votou em sua maioria em Ivy e a sister escolheu Thelma no contragolpe. Depois de perceberem que o ator havia escapado da berlinda depois de oito vezes na mira dos confinados, Rafa gritou: Babu!!!. Aos risos, Mari afirmou: - Você está livre!. Sem dizer nada e com a cabeça baixa, Babu apenas ficando observando as meninas o aplaudindo. Ivy, que durante todo o jogo votou no ator, deixando Thelma como sua principal alvo na reta final do jogo, também gritou que ele estava livre. Na sequência, as meninas se uniram em um coro e gritaram o nome do ator.

Manu ainda questionou o colega de confinamento sobre como é a sensação de não estar no paredão. Aos risos, Babu respondeu: Esquisito. Me sinto inseguro um pouco.

Mas quem disse que o clima ficou tenso depois da formação do paredão? Que nada! Os brothers logo correram para aproveitar a festa com temática infantil.Claro que Manu Gavassi liderou a coreografia da música de Dua Lipa, mas a noite também foi animada por shows virtuais de Chitãozinho e Xororó, Diogo Nogueira, Carlinhos Brown, Martin Garrix, Gerson King Combo, Gilberto Gil e Sandra de Sá.

Durante a noite, Manu e Rafa conversaram sobre o paredão e a possibilidade de terem diversos fã-clubes fora da casa. Rafa diz que sempre acompanhou o que os fãs postavam e Manu falou sobre seus admiradores: - Essas pessoas realmente me conhecem, conhecem minhas fraquezas, minha força, tudo. Quero muito conhecer essas pessoas. Estou com uma sensação de gratidão. Nada mais me deixa triste aqui. Estou muito grata. Não acredito que consegui passar por esse processo inteiro. A gente viveu todo o processo, a gente viveu tudo, a gente teve uma trajetória, um amadurecimento. Eu me mostrei por inteiro, disse Manu. Rafa, que agora está na berlinda, disse que a sensação é outra na reta final: - Aquele outro Paredão, eu tava remoendo, lembrando de muitas coisas ruins, e dessa vez não estou lembrando de nada de ruim. Olha o que eu resgatei, o que eu aprendi, olha o que eu passei. Os momentos que eu me posicionei, as escolhas que eu fiz, tudo. Eu estou muito feliz mesmo.

As duas também falaram sobre Thelma, indicada por Ivy no contragolpe. Rafa acha que Mari e Ivy não enxergam a médica como amiga das meninas: Dá no mesmo, mas elas não enxergam a nossa amizade com a Thelminha, dá no mesmo. E manu concluiu sobre os sentimentos de Thelma por ir ao paredão: -Eu sinto que a Thelminha está mais tensa que você.

Mas as duas também tiveram um mini DR enquanto curtiam a festa. Manu se sentiu à vontade para confessar para Rafa que não gosta de uma das atitudes dela: -Amiga, posso te falar um coisa, que está dentro do meu coração? Eu fico muito mal quando você fala que eu sou rebelde. Eu fico com a sensação que estou fazendo tudo errado, disparou. E Rafa pediu desculpas, dizendo que não fala para deixar Manu insegura. -Não. Tudo bem. Mas como você fica falando muito, eu acho que estou errando, desabafou Manu. Rafa diz que não é um erro, mas um jeito engraçado da amiga, afirmando que ela não é desrespeitosa quando tem atitudes rebeldes: -Não. Se fosse, eu ia falar: Amiga, você está exagerando. Não é. Porque você é assim, você gosta de ser a última, gosta de ir contra, você gosta. É você. Se fosse uma coisa ruim. Você acha... Manu disse, então, que achava que Rafa pensava que ela teria que dar uma controlada nas atitudes: -Eu sei que é o meu jeito, mas eu fico o tempo inteiro pensando, com medo de ser desrespeitosa. É que eu só reparei que era assim aqui. Não acho ruim. É que eu fico com medo de estar chata, passando dos limites. Rafa finaliza o assunto dizendo que não vai mais comentar sobre isso para Manu não achar ruim.

As duas foram dormir mais cedo e o resto da casa, como de costume, foi inimigo do fim! Thelma, Ivy, Mari e Babu se jogaram na piscina antes da noite acabar ao som de Vamos Pular, de Sandy e Junior.