Thais Fersoza corta o cabelo de Michel Teló: Na régua!

18/04/2020 | 09:10



Em tempos de coronavírus e distanciamento social, não dá para ficar indo ao cabeleireiro, não é mesmo? Michel Teló, que já estava incomodado com os fios crescendo, resolveu então pedir auxílio da esposa, Thais Fersoza, para resolver o problema. No Instagram, o casal compartilhou como foi dar uma aparadinha nas pontas do cabelo do cantor sertanejo, que tem um topete como sua marca registrada.

- Olha o tamanho disso! Acordei injuriado com esse cabelo. Vou lá chamar a Thais, pegar a maquininha e ver o que acontece..., disse o cantor.

Thais não estava tão animada com a ideia inusitada do marido e ficou com receio de fazer alguma besteira. Depois de perceber a ansiedade do marido para aparar os fios, os dois resolveram pedir ajuda ao cabeleireiro Tiago Aprigio para uma orientação online.

- Você está fazendo sem medo, sem critério!, disse Thais ao ver o marido já usando a maquininha em todo o cabelo.

Depois do corte feito, Michel elogiou Thais:

- Cabelo na régua! Eu falei desde o princípio que ela iria arregaçar! Ela tem a mão firme!, disse aos risos.

Na legenda das publicação, a atriz e apresentadora também falou sobre o momento divertido.

Criei coragem e cortei o cabelo dele! Hahahaha Sério.. eu tava muitoooooo nervosa!!!!Mas até que ficou bom viu... pra quem tiver afim de dar umas boas risadas... !, escreveu.

Ao questionar os seguidores se o corte havia ficado bom, Michel Teló ainda recebeu um comentário da companheira, que pediu compreensão dos fãs do sertanejo.

Genteeee! Sejam gentis comigo.. hahaha juro que dei meu melhor!!! Pensem no tanto que eu tava nervosa?!? Hahahah marido, você é gato demais!!!!! Nem se eu cortasse errado teria problema..