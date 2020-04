Julgamento de Atila acaba em empate; defesa fala em vitória

Daniel Tossato



18/04/2020 | 01:26



O julgamento do recurso do MPF (Ministério Público Federal), na segunda turma do STF (Supremo Tribunal Federal), contra a permanência do prefeito de Mauá, Atila Jacomussi (PSB), no cargo terminou ontem em empate de dois a dois. A defesa do socialista evoca regimento interno da Corte para sustentar que o desempate é automático e pró-réu. Ou seja, que está mantida a liminar que deu direto de o prefeito voltar à cadeira meses depois de ter sido solto, em 2018.

Votaram a favor de Atila os ministros Gilmar Mendes, relator da ação, e Ricardo Lewandowski, enquanto que Edson Fachin e Cármen Lúcia divergiram de Gilmar – contrários ao prefeito. Ficou faltando apenas o crivo do decano Celso de Mello, que seria o de minerva. Por conta das medidas de distanciamento social devido à pandemia de Covid-19, o julgamento ocorreu de forma virtual. A apreciação do pedido do MPF iniciou na semana passada, durante a Sexta-Feira Santa.

Integrante da equipe de defesa do prefeito, o advogado criminalista Luís Felipe D’Aloia, do escritório Bialski Advogados Associados, argumentou que, diante do empate, prevalece o artigo 150º, parágrafo 3º do regimento interno do STF. “Nos habeas corpus e recursos em matéria criminal, exceto o recurso extraordinário, havendo empate, prevalecerá a decisão mais favorável ao paciente ou réu”, sustentou. No acompanhamento processual on-line, o julgamento aparece como encerrado às 23h59, mas sem registros oficiais sobre a decisão.

Atila foi preso em maio de dois anos atrás, no âmbito da Operação Prato Feito, deflagrada pela PF (Polícia Federal), ação que desmontou esquema de desvio de verbas públicas em contratos de merenda e material escolares. O socialista conquistou a liberdade cerca de um mês depois, via habeas corpus concedido por Gilmar Mendes, porém, foi impedido de voltar ao comando do Paço devido às medidas restritivas impostas pelo TRF-3 (Tribunal Regional Federal da 3ª Região), como a proibição de entrar na Prefeitura. A partir de então, Atila, já solto, passou a travar disputas nos tribunais para tentar derrubar as restrições e retornar ao posto para o qual foi eleito no pleito de 2016.

O revés só foi revertido em setembro de 2018, quando o caso chegou às mãos de Gilmar e, em decisão monocrática, o ministro concedeu liminar para que o socialista retomasse a cadeira. Eram justamente essas medidas restritivas que o MPF tentava resgatar.

Atila voltou a ficar afastado do cargo entre dezembro daquele ano e fevereiro de 2019, depois de ter sido preso pela segunda vez na Operação Trato Feito, desdobramento da primeira ação – foi novamente solto após liminar de Gilmar e, meses depois, sofreu impeachment. Recentemente, a Justiça de Mauá anulou a cassação do socialista que, curiosamente, completa um ano hoje.

Decisão pró-Atila no STF marca nova vitória judicial do prefeito, que tem trabalhado para disputar a reeleição, embora o socialista continue a responder dois processos no TRF-3 pelos crimes de corrupção, fraude a licitações e organização criminosa.