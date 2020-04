Academia e indústria

Do Diário do Grande ABC



17/04/2020



Uma das metas do prefeito de Rio Grande da Serra, Gabriel Maranhão (Cidadania), à frente do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC é promover a aproximação entre universidades e indústrias. Ele entende, corretamente, que existe descompasso entre dois dos principais motores do desenvolvimento socioeconômico da região. Não é de hoje, aliás, que este Diário atribui a tal afastamento um dos principais problemas das sete cidades, qual seja, a falta de sintonia entre as qualificações dos profissionais recém-formados pela academia e as necessidades do mercado de trabalho – uma das principais causas do alto nível de desemprego.

Maranhão entende que a harmonia entre indústria e academia poderia ajudar o Grande ABC a superar questões históricas, no que está absolutamente certo. Quantas respostas a desafios históricos das sete cidades, como a mobilidade comprometida e o gritante deficit de moradia digna, poderiam ser dadas se fossem interessados no assunto os milhares de alunos universitários e pesquisadores presentes nas instituições de ensino superior instaladas na região? Será que empresas importantes partiriam Brasil afora se houvesse por aqui núcleo pensante capaz de ajudá-las na solução de suas demandas? São Bernardo teria perdido a Ford para Camaçari, na Bahia?

A proposta original do presidente do Consórcio precisou ser antecipada, e adaptada, por causa da guerra ao novo coronavírus. O modelo de união entre universidade e empresas vai ser utilizado para viabilizar ideias de enfrentamento ao micro-organismo causador da Covid-19, que até ontem, segundo cálculos oficiais, havia matado 59 pessoas.

A iniciativa do Consórcio, batizada de Reconvenção Industrial, pretende buscar na iniciativa privada companhias interessadas em patrocinar projetos acadêmicos relacionados ao combate à doença. Que o projeto sirva de piloto a outras parcerias, a serem implantadas depois que o mundo vencer a pandemia. A região se fortalecerá ainda mais se indústria e academia andarem de mãos dadas.