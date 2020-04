Contratos de locação e crise sanitária

Do Diário do Grande ABC



17/04/2020 | 23:59



Inegavelmente temos vivido tempos de exceção. Há poucos meses ninguém poderia imaginar a situação pela qual estamos passando. Além do grande problema de saúde pública, enfrentamos a crise econômica igualmente de consequências incalculáveis. Obrigados a paralisar suas atividades, os micro, pequenos, médios e grandes empresários vêm deparando-se com grande dilema: como manter o custeio de seus negócios com a queda brusca em seu faturamento?

Nesse cenário o Poder Judiciário vem cumprindo seu papel, proferindo decisões que garantem a suspensão temporária do pagamento de aluguéis de imóveis que sediam empresas afetadas pelas medidas de isolamento.

Para tanto há de se demonstrar que as medidas sanitárias estão afetando o faturamento da empresa, diminuindo ou impedindo o seu funcionamento.

No entanto, os locatários não podem simplesmente deixar de pagar o aluguel no período de crise. Recomenda-se que primeiro seja feita tratativa formal com o proprietário do imóvel e, sendo possível solução amigável, que seja então elaborado termo de acordo entre locador e locatário com todas as diretrizes acordadas. Caso não haja possibilidade de acordo a questão poderá ser levada para apreciação do Poder Judiciário.

A situação atual é tão singular que a própria Lei de Inquilinato (Lei 8.245/91) não traz regras específicas sobre períodos de exceção aplicando-se, diante da lacuna, as regras do Código Civil que, a exemplo, em seu artigo 317, trata da recomposição dos valores de prestações existentes entre credor e devedor por situações imprevisíveis. Já em outras disposições previu-se que, em casos fortuitos ou de força maior, impede-se que o devedor seja responsabilizado por multas, juros, ou inclusão em cadastros de maus pagadores, tendo em vista que a estes fatos não deu causa.

Por outro lado, não há como deixar de lembrar que os proprietários dos imóveis estão sendo igualmente afetados pela crise e, muitas vezes, dependem da renda da locação para seu sustento, fazendo com que a análise da questão deva ser feita de maneira a equalizar as necessidades das partes, o que não é tarefa fácil.

O Judiciário tem se mostrado bastante sensível a isso, até porque, qualquer ônus excessivo neste momento pode significar o fim de muitas empresas, principalmente as micro e pequenas, que raramente possuem reserva de caixa. Portanto, se você é empresário e passa por situação similar, procure advogado que possa lhe auxiliar a encontrar o caminho para que todos saiam desta crise da melhor maneira possível!

Camila Brandão Sarem é advogada especialista em direito civil e direito administrativo do escritório Sarem & Pacheco Advogados.

PALAVRA DO LEITOR

Vigor

Estou em isolamento, porque sou duplamente do grupo de risco: idoso e hipertenso. Apesar do isolamento, meu dedo indicador esquerdo continua ágil a escrever e apoquentar meus contatos no WattsApp, bem como o competente editor desta coluna Palavra do Leitor, com as missivas que envio e ele tem a incumbência de fazer primorosos copidesques. Isto posto, aproveito o ensejo para desejar muito vigor a toda equipe deste prestigioso Diário, que, apesar da pandemia da Covid-19, não deixa a ‘peteca cair’, como diriam meus amados ex-regidos, com o escopo de continuar a deixar o leitor bem informado!

João Paulo de Oliveira

Diadema

Carnaval

O presidente Jair Bolsonaro decretou estado de emergência na saúde pública em virtude do coronavírus 18 dias antes do Carnaval, que foi publicado no dia 3 de fevereiro. Foi enviado para o Congresso projeto de lei com regras para a quarentena sanitária, descartado por Rodrigo Maia, porque os contratos das TVs com os anunciantes já estavam feitos e não podiam ser cancelados. Foram muitos milhões de reais de faturamento com a realização do Carnaval em comerciais. Assim, o presidente do Congresso e os deputados acharam impossível cancelar o Carnaval e não atenderam ao alerta de Bolsonaro. Com o decreto de quarentena talvez a epidemia fosse menor. E ainda querem jogar a responsabilidade da situação nas costas do presidente! Está na hora de fazermos a nossa parte e não somente ficarmos esperando que o País faça por nós. Com menos críticas e mais ações de nossa parte o Brasil será sempre verde-amarelo. Tenhamos fé, isso vai passar logo.

Fernando Augusto Ramalho

São Bernardo

Hospital de campanha

É simplesmente vergonhoso o governo do Estado ter prometido há sete anos unidade da Rede Lucy Montoro, chegando ao cúmulo de o então governador Geraldo Alckmin ter inaugurado o equipamento há dois anos, mas permanecendo espaço ocioso, conforme bem noticia este prestigioso Diário (Política, dia 15). E o que é pior, existe contrato firmado pela Secretaria de Estado da Saúde com a FUABC (Fundação ABC) para gerir a tão prometida e sonhada Rede Lucy Montoro. Será que a contratada está recebendo sem prestar serviços? Ainda bem que o prefeito de Diadema, Lauro Michels, teve a feliz ideia de pensar em ocupar o espaço ocioso, de 2.000 metros quadrados, no Quarteirão da Saúde, para a implantação de hospital de campanha para atender pacientes vítimas dessa pandemia causada pela Covid-19.

Arlindo Ligeirinho Ribeiro

Diadema

Pense nisso

Brasileiros madrugam para marcar consulta, mas poucos conseguem, e exames são agendados para meses adiante. Muitos não levam a sério a gravidade da Covid-19, mas é enorme o esforço no combate. Não temos suporte hospitalar para tamanha demanda. Prevenir é remediar. Coletivamente a quarentena é a melhor, mais simples e sensata prevenção.

Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha (ES)

Conjuscs

Tenho habitualmente acompanhado reportagens publicadas neste <CF52>Diário</CF> referentes ao CW-Conjuscs, fato que tem me deixado deveras intrigado. Tem sido renitente a defesa de políticas econômicas recessivas com forte intervenção estatal, criação de impostos, fortalecimento do corporativismo, aumento das despesas públicas, e nada quanto a reformas como a tributária, trabalhista, administrativa etc. Ou seja, exatamente na contramão do que a economia exige para ter robustez, vigor e competitividade mundial. É cediço que temos uma das economias mais fechadas do mundo. Não apenas por termos Estado que acha que deve intervir na vida de todos, querendo resolver tudo e não resolve nada, mas sobretudo pelo afamado ‘custo Brasil’, a verdadeira âncora subdesenvolvimentista. Como crescer sem capital? Como trazer capital em economia apática? Emitindo moedas, aumentando impostos, buscando empréstimos no mercado, tudo isso com consequências perversas e nefastas? Não culpem a China por fazer ‘a indústria nacional enfraquecida e débil’. Os culpados somos nós, pelo preconceito rançoso anticapitalista. Nenhum país do mundo produz tantas ações trabalhistas como o Brasil. Somente a liberdade econômica nos dará capacidade concorrencial. Basta de intervenção!

Adauto Campanella

São Caetano