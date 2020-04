GCM de São Caetano usa drone para fiscalizar pontos de aglomeração na cidade

Do Dgabc.com.br



17/04/2020



Para fortalecer o monitoramento do distanciamento físico imposto como medida de combate à Covid-19, a Prefeitura de São Caetano iniciou o aeropatrulhamento, utilizando drones como ferramenta de fiscalização, sobretudo em locais suscetíveis à aglomeração de pessoas.

Segundo a administração, a ronda é feita todos os dias, nas manhãs e tardes, por toda a cidade, principalmente nas áreas comerciais e vias de acesso, analisando ainda o fluxo de veículos.

Secretário de Segurança, Jorge Martins Salgado disse que um dos pedidos do prefeito José Auricchio Júnior (PSDB) durante as reuniões do Comitê de Emergência e Combate ao Coronavírus é que a equipe não poupasse esforços para controlar a disseminação da doença no município, reunindo “todas as ferramentas possíveis e disponíveis” para combater a Covid-19.

“Por meio deste mecanismo (de fiscalização por drones), poderemos verificar locais com aglomeração e, conforme necessidade, encaminhamos viaturas da GCM (Guarda Civil Municipal) para orientar as pessoas, ou fiscais da Seplag (Secretaria de Planejamento e Gestão) para que tomem as medidas cabíveis”, explicou Salgado.

A ação é um programa da Seseg (Secretaria de Segurança), realizado por intermédio da GCM. As aeronave remotas são comandadas pelos pilotos da Guarda Civil Municipal, que são habilitados pela Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) e pela Sarpas (Departamento de Controle do Espaço Aéreo).